Тоттенгем не зміг втримати перевагу у матчі проти Евертона

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, у рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон приймав Тоттенгем.

Першими рахунок у матчі відкрили гості, коли Деле Аллі використав передачу Сона на розстріляв голкіпера.

Відігратися господарі змогли наприкінці матчу, Тосун вище всіх вистрибнув у штрафній та переправив м’яч у ворота.

Чемпіонат Англії - АПЛ

3 листопада, 11 тур

Евертон – Тоттенгем 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 63 Аллі, 1:1 – 90+7 Тосун

Раніше, Лестер обіграв Крістал Пелес та піднявся на третю сходинку в АПЛ.

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу в Астон Вілли, Ман Сіті відігрався в Саутгемптона.