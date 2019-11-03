Особистого перукаря Роналду знайшли зарізаним у готелі

Поліція проводить розслідування ймовірного вбивства

Джерело - Чемпіон.

Особистого перукаря форварда збірної Португалії та італійського Ювентуса Кріштіану Роналду Рікарду Маркеша Феррейру знайшли мертвим у готелі в швейцарському Цюриху.

Про це інформує Mundo Deportivo.

Тіло Феррейри знайшла покоївка, яка зайшла до номеру португальця. За її показами, в кімнаті був міцний запах алкоголю, а тіло Феррейри лежало на ліжку в крові.

Поліція розпочала слідство за фактом загибелі.

Феррейра кілька років мешкав у Швейцарії. Окрім Роналду він обслуговував відомих португальських актрис та моделей.