Стали відомі стартові склади команд на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У стартовому складі Динамо на матч проти ФК Львів у нападі зіграє Фран Соль.

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Циганков, Соль

Запасні: Нещерет, Кендзьора, Андрієвський, Вербич, Цітаішвілі, Родрігес, Бесєдін

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ФК Львів: Сарнавський, Братков, Борзенко, Гончар, Приймак, Богунов, Татарка, Пернамбуко, Сабіно, Мартан, Шина

Запасні: Бандура, Зубков, Феліпе, Карвацький, Велвес, Педро, Люлька

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