Джерело - Чемпіон.
У стартовому складі Динамо на матч проти ФК Львів у нападі зіграє Фран Соль.
Стартові склади команд:
Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Циганков, Соль
Запасні: Нещерет, Кендзьора, Андрієвський, Вербич, Цітаішвілі, Родрігес, Бесєдін
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ФК Львів: Сарнавський, Братков, Борзенко, Гончар, Приймак, Богунов, Татарка, Пернамбуко, Сабіно, Мартан, Шина
Запасні: Бандура, Зубков, Феліпе, Карвацький, Велвес, Педро, Люлька
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