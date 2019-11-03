Павелко змінив голів обласних федерацій футболу на лояльних собі людей

Джерело - Стоп Корупції.
Президент УАФ Андрій Павелко був замішений в корупційному скандалі.
Про це розповіли журналісти каналу Стоп Корупції.
Щорічно в рамках соціальної програми Хет-трик УЄФА виділяє Україні 6 млн євро на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.
Глава Федерації футболу України Андрій Павелко вирішив витратити гроші на будівництво заводу з виготовленню цього покриття. В результаті вітчизняне покриття вийшло дорожче, ніж закордонні аналоги.
За інформацією журналістів, Павелко на цьому заводі за бюджетні гроші будував футбольні майданчики в два рази дорожче реальної ціни - 1,5 млн за одну при реальній вартості 700 тис. Грн.
У ряді областей, де глави обласних федерацій футболу почали задавати Павелку питання з цього приводу, він поставив "своїх людей".
Нагадаємо, Павелко спростував конфлікт із Суркісом.