Павелко змінив голів обласних федерацій футболу на лояльних собі людей

Павелко за бюджетні гроші будував футбольні майданчики в два рази дорожче реальної ціни

Джерело - Стоп Корупції.

Президент УАФ Андрій Павелко був замішений в корупційному скандалі.

Про це розповіли журналісти каналу Стоп Корупції.

Щорічно в рамках соціальної програми Хет-трик УЄФА виділяє Україні 6 млн євро на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Глава Федерації футболу України Андрій Павелко вирішив витратити гроші на будівництво заводу з виготовленню цього покриття. В результаті вітчизняне покриття вийшло дорожче, ніж закордонні аналоги.

За інформацією журналістів, Павелко на цьому заводі за бюджетні гроші будував футбольні майданчики в два рази дорожче реальної ціни - 1,5 млн за одну при реальній вартості 700 тис. Грн.

У ряді областей, де глави обласних федерацій футболу почали задавати Павелку питання з цього приводу, він поставив "своїх людей".

Нагадаємо, Павелко спростував конфлікт із Суркісом.