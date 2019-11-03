Мій профіль
Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру
Сьогодні 15:26 1683 2
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 11:16 51472
Світоліна - Барті: цифри та цікаві факти
Вчора 21:23 3174
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Вчора 19:40 11304
Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA
Вчора 18:54 4103
Світоліна зіграє з Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA
Вчора 17:04 1426
Шахтар здобув легку перемогу над Карпатами у 13 турі УПЛ
Вчора 15:53 782
Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA
Вчора 14:36 4216 1
Світоліна програла перший сет на Підсумковому турнірі
Вчора 13:43 1266
Світоліна серед когорти найвидатніших тенісисток в історії
Вчора 11:08 3121
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:46 Пряма трансляція Мотор - Кіль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 59
16:41 Футбол Шапаренко і Соль у старті Динамо на матч проти ФК Львів 423
16:26 Футбол Аталанта з Маліновським поступилася Кальярі в 11 турі Серії А 123
16:15 Футбол Олександрія без проблем перемогла Маріуполь в 13 турі УПЛ 139
15:55 Футбол Зоря розгромила Дніпро-1 в 13 турі УПЛ 301
15:26 Теніс Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру 1683 2
15:06 Футбол Вальядолід без Луніна розгромив Майорку в 12 турі Ла-Ліги 165
14:45 Футбол Павелко змінив голів обласних федерацій футболу на лояльних собі людей 450
14:29 Баскетбол Джексон через травму пропустить мінімум місяць 157
14:12 Футбол Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану 436
13:50 Пряма трансляція LIVE! Світоліна - Барті. Фінал. Підсумковий турніру WTA 32315
13:48 Футбол Олександрія - Маріуполь: стартові склади команд 198
13:34 Футбол Булеца та Супряга вийдуть в основі Дніпро-1 на матч із Зорею 198
13:15 Футбол Моурніью близький до підписання контракту з Арсеналом 198
13:01 Бокс Український боксер готується дебютувати на професійному рингу 806
12:45 Футбол Маліновський залишився в запасі Аталанти на матч із Кальярі 269
12:37 Бокс Син Холіфілда нокаутував суперника за 16 секунд в дебютному бою 1158
12:27 Блог Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ 337
12:18 Футбол Лунін знову залишився в запасі Вальядоліда на матч Ла-Ліги 200
12:00 Пряма трансляція Динамо Київ - Львів: онлайн-трансляція 13 туру УПЛ. LIVE 718
11:54 Футбол Суарес отримав травму в матчі з Леванте 423
11:37 Футбол Караваєв: Динамо вийде в плей-офф Ліги Європи з першого місця 555
11:22 Футбол Кафу: Неможливо описати відчуття, коли кидаєш землю на труну свого сина 627
11:16 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 51472
11:15 Теніс Світоліна - Барті: прогноз букмекерів 1041

Павелко змінив голів обласних федерацій футболу на лояльних собі людей

Сьогодні 14:45 450 0
Павелко за бюджетні гроші будував футбольні майданчики в два рази дорожче реальної ціни
Павелко змінив голів обласних федерацій футболу на лояльних собі людей
#Павелко

Джерело - Стоп Корупції.

Президент УАФ Андрій Павелко був замішений в корупційному скандалі.

Про це розповіли журналісти каналу Стоп Корупції.

Щорічно в рамках соціальної програми Хет-трик УЄФА виділяє Україні 6 млн євро на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Глава Федерації футболу України Андрій Павелко вирішив витратити гроші на будівництво заводу з виготовленню цього покриття. В результаті вітчизняне покриття вийшло дорожче, ніж закордонні аналоги.

За інформацією журналістів, Павелко на цьому заводі за бюджетні гроші будував футбольні майданчики в два рази дорожче реальної ціни - 1,5 млн за одну при реальній вартості 700 тис. Грн.

У ряді областей, де глави обласних федерацій футболу почали задавати Павелку питання з цього приводу, він поставив "своїх людей".

Нагадаємо, Павелко спростував конфлікт із Суркісом.

Коментарі ()