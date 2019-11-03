Після трьох турів Динамо і Копенгаген набрали по п'ять очок

Джерело - Трибуна.

Київське Динамо має більше шансів вийти з першого місця в груповому раунді Ліги Європи ніж Копенгаген.

Таку думку висловив півзахисник киян Олександр Караваєв.

"У нас більше шансів. Я ж за свою команду. Упевнений, що вийдемо з першого місця", - сказав Караваєв

Після трьох турів Динамо і Копенгаген набрали по п'ять очок, данський клуб випереджає в таблиці український тільки за рахунок більшої кількості забитих м'ячів.

Нагадаємо, у Динамо буде працювати координатор молодіжних команд з Аргентини.

Раніше Динамо у матчі із Шахтарем продовжило унікальну серію.