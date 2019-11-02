Ще один клуб Серії А претендує на Ібрагімовича

Болонья зацікавила шведом

Болонья проявляє інтерес до форварда Лос-Анжелес Гелаксі Златана Ібрагімовича.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У придбанні ветерана особисто зацікавлений президент італійського клубу Джоуї Сапуто. Він упевнений, що запрошення Златана позитивно позначилося б на іміджі скромного клубу. Відзначимо, що Сапуто також належить клуб MLS Монреаль Імпакт.

Заради запрошення 38-річного голеадора Болонья готова розлучитися з 8 мільйонами євро, які Златан може заробити за півтора сезони в Серії А. Сапуто вже зайнявся пошуками спонсорів, які б допомогли клубу роздобути Ібру.

Контракт Ібрагімовича з Гелаксі закінчується в грудні. Раніше він натякнув, що був би не проти повернутися в Серію А.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімовичем цікавиться італійський Наполі.

Нагадаємо, Ібрагімович оголосив про повернення в Європу.