Гоффенгайм знищив Падерборн у 10 турі Бундесліги

Падерборн залишився на останній сходинці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі німецької Бундесліги Гоффенгайм впевнено переміг дебютанта Падерборн.

Господарі вже на 26-ій хвилині матчу мали перевагу у рахунку в три м’ячі. Далі забитих голів не було. Гоффенгайм піднявся на 5-е місце у турнірній таблиці, Падерборн залишився на останньому.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

10 тур, 1 листопада

Гоффенгайм - Падерборн 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Сков, 2:0 - 15 Кадержабек, 3:0 - 26 Локадія

Раніше, Почеттіно може очолити Баварію.

Нагадаємо, Баварія переграла Уніон Берлін.