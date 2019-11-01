Гоффенгайм знищив Падерборн у 10 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 10-му турі німецької Бундесліги Гоффенгайм впевнено переміг дебютанта Падерборн.
Господарі вже на 26-ій хвилині матчу мали перевагу у рахунку в три м’ячі. Далі забитих голів не було. Гоффенгайм піднявся на 5-е місце у турнірній таблиці, Падерборн залишився на останньому.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
10 тур, 1 листопада
Гоффенгайм - Падерборн 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Сков, 2:0 - 15 Кадержабек, 3:0 - 26 Локадія
Раніше, Почеттіно може очолити Баварію.
Нагадаємо, Баварія переграла Уніон Берлін.