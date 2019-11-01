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Березовчук увійшов до тренерського штабу ПФК Львів

Сьогодні 23:00 158 0
Останнім місцем роботи був аматорський Вовчанськ
Березовчук увійшов до тренерського штабу ПФК Львів
#Львів, #Березовчук

Джерело - ФК Львів.

38-річний фахівець Андрій Березовчук увійшов до тренерського штабу ПФК Львів.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

1 листопада на навчально-тренувальній базі в Винниках був представлений новачок тренерського штабу ПФК Львів.

Андрія Березовчук буде працювати помічником головного тренера "синьо-золотих левів" Єгіше Мелікяна, який був призначений на цю посаду 31 жовтня замість звільненого Володимира Мазяра.

30 жовтня 2015 року Березовчук завершив навчання і отримав тренерські ліцензії трьох категорій – А, В і С. В травнем 2017 року Андрій прийняв під керівництво аматорський ФК Вовчанськ, з яким в 2018 році виграв першість Харківської області.

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