Останнім місцем роботи був аматорський Вовчанськ

Джерело - ФК Львів.

38-річний фахівець Андрій Березовчук увійшов до тренерського штабу ПФК Львів.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

1 листопада на навчально-тренувальній базі в Винниках був представлений новачок тренерського штабу ПФК Львів.

Андрія Березовчук буде працювати помічником головного тренера "синьо-золотих левів" Єгіше Мелікяна, який був призначений на цю посаду 31 жовтня замість звільненого Володимира Мазяра.

30 жовтня 2015 року Березовчук завершив навчання і отримав тренерські ліцензії трьох категорій – А, В і С. В травнем 2017 року Андрій прийняв під керівництво аматорський ФК Вовчанськ, з яким в 2018 році виграв першість Харківської області.