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Мелікян: Є проблеми, які ми повинні вирішити зараз

Сьогодні 21:05 169 0
Новий головний тренер Львова постарається вивести команду з піке
Мелікян: Є проблеми, які ми повинні вирішити зараз
#Мелікян, #Львів

Джерело - UA-Футбол.

Команда Львів футболістами укомплектована непогано, але є точкові поблеми.

Про новий наставник команди Єгіше Мелікян заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Команда укомплектована непогано. Є хороші гравці, але є і точкові проблеми, місця, які потрібно підсилити. Є проблеми, які ми повинні вирішити зараз, а є такі, які ми повинні вирішити взимку. Потрібно мати терпіння, працювати, рухатися вперед.

Звичайно, взимку вже буде інша команда, інша робота. Але чемпіонат йде, тому потрібно терпіти, чекати і працювати.

Я прихильник якісного футболіста, будь то бразилець або українець. Є команда, і є якісні гравці. Якщо це будуть бразильці - я тільки за, адже вони генетично футбольні люди.

На жаль, в недавньому кубковому матчі я отримав червону картку, тому я не зможу дебютувати в матчі з Динамо на тренерському містку. Але, у нас є, кому мене замінити, так що, не думаю, що це велика проблема", - сказав Мелікян.

Раніше, Мазяра звільнено з посади головного тренера Львову. Його замінив Егіше Мелікян.

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