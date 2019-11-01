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Федорчук вказав причини останніх невдач Шахтаря

Сьогодні 20:50 208 0
Наставник Енергії про гру гірників
Федорчук вказав причини останніх невдач Шахтаря
#Федорчук, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

В останніх трьох матчах донецький Шахтар двічі зіграв внічию (з Динамо Загреб і Олександрією) і зазнав поразки від Динамо Київ у Кубку України через не вдалу підготовку команди.

Про це тренер Енергії Олег Федорчук заявив в інтерв'ю gazeta.ua.

"Шахтар не зміг перемогти в трьох матчах поспіль. Останні результати чемпіона України - наслідок підготовки команди до сезонів через придбання форми завдяки матчам.

Такий метод використовують європейські команди. Але проблема в тому, що утримати ігрову форму команди довго не вдається. Для успішного використання цієї системи потрібно мати ротацію, більше матчів, сильний чемпіонат, інтенсивні бої, якісну роботу на трансферному ринку.

Всіх цих факторів Шахтар просто не має. Тому такі спади не є чимось особливим або дивним. Наслідки подібної підготовки дають про себе знати вже не перший сезон. Схожі проблеми були і за часів Луческу, коли восени Шахтар буквально зупинявся", - зазначив Федорчук.

Раніше, з Карпатами Шахтар зіграє без Марлоса і Пятова.

Нагадаємо, Палкін вказав причину зриву трансферу Степаненка у Крістал Пелес.

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