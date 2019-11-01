УПЛ оголосила кандидатів на звання найкращих гравця і тренера жовтня

Джерело - УПЛ.
Українська Прем'єр-Ліга оголосила про старт голосування на звання найкращих тренера і гравця Ліги в жовтні.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
На звання найкращого гравця місяця претендують Артем Бесєдін, Віталій Миколенко (обидва - Динамо), Жуніор Мораес, Тайсон - (обидва Шахтар), Богдан Лєднєв (Зоря), Євген Гальчук (Маріуполь), Юрій Паньків (Олександрія), Денис Фаворов (Десна).
У голосуванні за топ-наставника беруть участь Олексій Михайличенко (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря), Олександр Рябоконь (Десна) і Володимир Шаран (Олександрія).
Проголосувати за своїх претендентів може кожен бажаючий, перейшовши на офіційний сайт УПЛ.
Нагадаємо, Динамо у матчі із Шахтарем продовжило унікальну серію.