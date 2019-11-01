Миколенко почав співпрацювати з агентом Шаблієм

Агент впевнений у тривалій співпраці

20-річний захисник Динамо Віталій Миколенко розпочав співпрацю і відомим в українському футболі агентом Вадимом Шаблієм.

Про це агент повідомляє у Instagram.

"Радий повідомити, що компанія Prostar підписала контракт з одним з кращих гравців нашого чемпіонату, гравцем збірної України і київського Динамо Віталієм Миколенком. Віталій має величезний потенціал, і не випадково зараз він - в числі найсильніших футболістів України. Я ні секунди не сумніваюся, що він буде виступати в одному з топ-клубів Європи. Упевнений, наша співпраця буде довгою і успішною", - написав Шаблій.

Відзначимо, що за даними Transfermarkt, на даний момент захисник оцінюється в 6 млн євро, а його контракт з Динамо розрахований до літа 2023 року.

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