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Миколенко почав співпрацювати з агентом Шаблієм

Сьогодні 20:06 447 0
Агент впевнений у тривалій співпраці
Миколенко почав співпрацювати з агентом Шаблієм
#Шаблій, #Миколенко

Джерело - UA-футбол.

20-річний захисник Динамо Віталій Миколенко розпочав співпрацю і відомим в українському футболі агентом Вадимом Шаблієм.

Про це агент повідомляє у Instagram.

"Радий повідомити, що компанія Prostar підписала контракт з одним з кращих гравців нашого чемпіонату, гравцем збірної України і київського Динамо Віталієм Миколенком.

Віталій має величезний потенціал, і не випадково зараз він - в числі найсильніших футболістів України. Я ні секунди не сумніваюся, що він буде виступати в одному з топ-клубів Європи. Упевнений, наша співпраця буде довгою і успішною", - написав Шаблій.

 
 
 
 
 
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Рад сообщить, что компания Prostar подписала контракт с одним из лучших игроков нашего чемпионата, игроком сборной Украины и киевского Динамо Виталием Миколенко. Виталий обладает огромным потенциалом, и не случайно сейчас он - в числе сильнейших футболистов Украины. Я ни секунды не сомневаюсь, что он будет выступать в одном из топ-клубов Европы. Уверен, наше сотрудничество будет долгим и успешным! Добро пожаловать в #Prostarteam, Виталий! I am delighted to announce that Prostar football agency has signed a contract with one of the best players in our league, the player of Ukraine and Dynamo Kyiv Vitalii Mykolenko. Vitalii has great potential and it is no coincidence that now he is among the strongest football players in Ukraine. I have no doubt that he will play in one of the top-clubs in Europe. Sure that our cooperation will be long and successful! Welcome to #Prostarteam, Vitalii!

Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

Відзначимо, що за даними Transfermarkt, на даний момент захисник оцінюється в 6 млн євро, а його контракт з Динамо розрахований до літа 2023 року.

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