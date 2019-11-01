Зозуля отримав пошкодження у матчі з Нумансією

Ступінь пошкодження не відомий

Український нападник Альбасете Роман Зозуля у матчі 14-го туру Сегунди проти Нумансії (0:1) був замінений через пошкодження.

Про це заявив наставник Альбасете Луїс Мігель Раміс

"Зозуля відчував певний дискомфорт, це стало причиною його заміни на Акуна", - сказав Раміс.

Офіційної інформації про ступінь і характер пошкодження поки немає.

Українець вийшов у стартовому складі, була замінений на 78-й хвилині за рахунку 0:0.

У нинішньому сезоні Сегунди Зозуля провів 13 матчів, забив 3 голи, зробив 1 ассист.

Раніше, Зозуля став найкращим гравцем Альбасете у жовтні.