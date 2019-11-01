Авангард-2 сенсаційно відібрав очки у лідера групи Б Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 жовтня, у матчі 19-го туру групи Б Другої ліги дубль Авангарду сенсаційно відібрав очки у лідера ВПК-Агро.
Краматорська команда займає останнє місце. По при це саме господарі відкрили рахунок, забивши вже на другій хвилині.
На 80-й хвилині зустрічі Васильєв мав зрівнювати рахунок, але не реалізував пенальті - відмінно зіграв голкіпер краматорців. Та все ж у компенсовані хвилини гості уникнули поразки.
Чемпіонат України - Друга ліга
Група Б
1 листопада, 19 тур
Авангард-2 - ВПК-Агро 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 2 Клюєв, 1:1 - 90+4 Шмигельський