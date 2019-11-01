Авангард-2 сенсаційно відібрав очки у лідера групи Б Другої ліги

Гості врятувалися від поразки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у матчі 19-го туру групи Б Другої ліги дубль Авангарду сенсаційно відібрав очки у лідера ВПК-Агро.

Краматорська команда займає останнє місце. По при це саме господарі відкрили рахунок, забивши вже на другій хвилині.

На 80-й хвилині зустрічі Васильєв мав зрівнювати рахунок, але не реалізував пенальті - відмінно зіграв голкіпер краматорців. Та все ж у компенсовані хвилини гості уникнули поразки.

Чемпіонат України - Друга ліга

Група Б

1 листопада, 19 тур

Авангард-2 - ВПК-Агро 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Клюєв, 1:1 - 90+4 Шмигельський