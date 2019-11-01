Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд у майбутньому хоче стати капітаном клубу.

Про це розповів сам гравець.

"Не буду лукавити, я мрію стати капітаном Ліверпуля. Втілиться ця мрія в життя, залежить не від мене: я не вибираю, хто буде капітаном. Але одного разу хотів би ним стати. Завжди мріяв про цю пов'язку, мене це мотивує".

Я завжди був футболістом Ліверпуля, це мій будинок і я ніколи не думав про зміну клубу. Зараз моя мрія стала реальністю", - розповів Александер-Арнольд.