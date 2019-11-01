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Експерти назвали кількість підозрілих матчів за 2019 рік

Сьогодні 15:03 279 0
Експерти назвали кількість підозрілих матчів за 2019 рік

За 2019 й рік аналітикам вдалося виявити понад 20-і підозрілих матчів на турнірах різних категорій. Починаючи від відбіркових етапів єврокубків і закінчуючи локальними чемпіонатами європейських країн.

Про це  інформує сервіс порівняння букмекерських коефіцієнтів ODDS.

"Найяскравіший приклад - обидва матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між командами Арарат-Вірменія і Сабуртало . Тоді стрибки коефіцієнтів не піддавалися ніякому поясненню. Аналогічна ситуація спостерігалася в матчі-відповіді, коли ймовірність перемоги вірмен також стрімко росла - з 20-и відсотків до 50-и ", - зазначив головний редактор сервісу Артем Арутюнян.

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