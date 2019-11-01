Михайленко: У мене не було таких тривалих серій поразок

Головний тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко вказав, як команді вийти із п’ятиматчевої серії поразок.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Згадував, і, начебто, не було таких тривалих серій з поразок ні у якості футболіста, ні у тренерській кар’єрі. Як з неї виходити? Знову-таки, треба бути позитивно налаштованим, вірити в себе, а головне – багато працювати. Не думаю, що є якісь інші рецепти виходу з цієї ситуації", - розповів Михайленко.