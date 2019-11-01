Джерело - zbirna.com.
Захисник Динамо Денис Попов у епізоді із Ісмаїлі зіграв у рамках правил.
Про це розповів сам гравець.
Актуально: Гол Попова, що приніс перемогу Динамо над Шахтарем
"Фол на Ісмаїлі? Уболівальники Динамо можуть сказати, що там було все в межах жорсткої, обопільної боротьби. У тому моменті Ісмаїлі сам хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні", - розповів Попов.
Раніше повідомлялося, що Попов нокаутував Ісмаїлі у матчі Кубка України.
Нагадаємо, Динамо у матчі із Шахтарем продовжило унікальну серію.