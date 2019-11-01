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Попов: Ісмаїлі сам хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні

Сьогодні 09:51 614 0
Денис Попов прокоментував епізод із Ісмаїлі у матчі Кубка України Динамо - Шахтар
Попов: Ісмаїлі сам хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні
#Попов, #Динамо, #Ісмаїлі

Джерело - zbirna.com.

Захисник Динамо Денис Попов у епізоді із Ісмаїлі зіграв у рамках правил.

Про це розповів сам гравець.

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"Фол на Ісмаїлі? Уболівальники Динамо можуть сказати, що там було все в межах жорсткої, обопільної боротьби. У тому моменті Ісмаїлі сам хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні", - розповів Попов.

Раніше повідомлялося, що Попов нокаутував Ісмаїлі у матчі Кубка України.

Нагадаємо, Динамо у матчі із Шахтарем продовжило унікальну серію.

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