Захисник Динамо Денис Попов у епізоді із Ісмаїлі зіграв у рамках правил.

Про це розповів сам гравець.

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"Фол на Ісмаїлі? Уболівальники Динамо можуть сказати, що там було все в межах жорсткої, обопільної боротьби. У тому моменті Ісмаїлі сам хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні", - розповів Попов.