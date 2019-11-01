Карпати після нічиї із Динамо в УПЛ готові до бою із Шахтарем.

Про це розповів центральний захисник Карпат Сергій Вакуленко.

"Приємно, що потрапив до символічної збірної за підсумками 12-го туру, але найголовніше, що ми зуміли відібрати очки у киян.

Сподіваюсь, що цей момент стане переломним, адже з Шахтарем також можна боротися за позитивний результат. Так, донеччани найсильніші в українському чемпіонаті, тому хочеться перевірити сили нашої команди, продемонструвати, що ми амбіційний молодий колектив", - розповів Вакуленко.