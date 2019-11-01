Джерело - football24.ua.
Карпати після нічиї із Динамо в УПЛ готові до бою із Шахтарем.
Про це розповів центральний захисник Карпат Сергій Вакуленко.
"Приємно, що потрапив до символічної збірної за підсумками 12-го туру, але найголовніше, що ми зуміли відібрати очки у киян.
Сподіваюсь, що цей момент стане переломним, адже з Шахтарем також можна боротися за позитивний результат. Так, донеччани найсильніші в українському чемпіонаті, тому хочеться перевірити сили нашої команди, продемонструвати, що ми амбіційний молодий колектив", - розповів Вакуленко.
Нагадаємо, Кучер повернувся до тренувань.
Раніше, Динамо розписало мирову з Карпатами.