Гранада зазнала поразки від Хетафе у 11 турі Ла-Ліги

Гранада залишилася на третьому місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 11-му турі іспанської Ла-Ліги Хетафе вдома зустрічався з Гранадою.

У першому таймі матчу господарі забили два м’ячі. Після перерви Пуертас скоротив відставання у рахунку до мінімуму. Гості намагалися зрівняти рахунок, але натомість пропустили ще один гол.

Гранада не скористалася можливістю очолити турнірну таблицю, залишившись на третьому місці - попереду Реал і Барселона.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 31 жовтня

Хетафе - Гранада 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Анхель, 2:0 - 41 Арамбаррі, 2:1 - 74 Пуертас, 3:1 - 88 Тімор

Раніше, Гранада перемогла Бетіс, а Хетафе програло Севільї.