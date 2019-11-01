Гранада зазнала поразки від Хетафе у 11 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 11-му турі іспанської Ла-Ліги Хетафе вдома зустрічався з Гранадою.
У першому таймі матчу господарі забили два м’ячі. Після перерви Пуертас скоротив відставання у рахунку до мінімуму. Гості намагалися зрівняти рахунок, але натомість пропустили ще один гол.
Гранада не скористалася можливістю очолити турнірну таблицю, залишившись на третьому місці - попереду Реал і Барселона.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 31 жовтня
Хетафе - Гранада 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 35 Анхель, 2:0 - 41 Арамбаррі, 2:1 - 74 Пуертас, 3:1 - 88 Тімор
Раніше, Гранада перемогла Бетіс, а Хетафе програло Севільї.