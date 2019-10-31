Соль: З приходом Михайличенка посилилася дисципліна

На тренуваннях футболісти київського Динамо під керівництвом Михайличенка практикує гру у два дотики, оскільки м'яч швидше футболістів.

Про це нападник киян Фран Соль заявив клубній прес-службі.

"На тренуваннях ми практикуємо гру в два дотики, оскільки м'яч швидше футболістів. Мені імпонує така стратегія. Наші тренування стали більш інтенсивними. Дисципліна посилилася у Динамо, і мені подобається це. Інакше ми не досягнемо бажаних результатів.

Так, ми не пройшли в Лігу чемпіонів. Але у нас є чемпіонат України і Ліга Європи. Михайличенко налаштовує нас на те, щоб ми були сконцентровані на цих турнірах", - сказав Соль.