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Соль: З приходом Михайличенка посилилася дисципліна

Вчора 23:15 292 0
Розповів про роботу з Олексієм Михайличенком
Соль: З приходом Михайличенка посилилася дисципліна
#Соль, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

На тренуваннях футболісти київського Динамо під керівництвом Михайличенка практикує гру у два дотики, оскільки м'яч швидше футболістів.

Про це нападник киян Фран Соль заявив клубній прес-службі.

"На тренуваннях ми практикуємо гру в два дотики, оскільки м'яч швидше футболістів. Мені імпонує така стратегія. Наші тренування стали більш інтенсивними. Дисципліна посилилася у Динамо, і мені подобається це. Інакше ми не досягнемо бажаних результатів.

Так, ми не пройшли в Лігу чемпіонів. Але у нас є чемпіонат України і Ліга Європи. Михайличенко налаштовує нас на те, щоб ми були сконцентровані на цих турнірах", - сказав Соль.

Раінше, Циганик відзначав, що Михайличенко вимушений ставити Соля до складу Динамо.

Нагадаємо, Луческу вказав головну проблему Динамо.

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