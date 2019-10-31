Ейбар вирвав перемогу у Вільярреала. Результати матчів 11 туру Ла-Ліги

Гол Орельяна приніс перемогу Ейбару

Джерело - Чемпіон.

У 11-му турі іспанської Ла-Ліги Ейбар приймав Вільярреал, а Мальорка - Осасуну.

Ейбар зумів на останніх хвилинах забити переможний гол. Мальорка і Осасуна зіграли у результативну нічию.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 31 жовтня

Ейбар - Вільярреал 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Кіке, 1:1 - 88 Морено, 2:1 - 90+6 Орельяна

Мальорка - Осасуна 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Лаго (пен), 1:1 - 69 Карлона, 2:1 - 73 Севілья (пен), 2:2 - Гарсія

Раніше, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Мессі отримав виклик до збірної Аргентини.