Бурбас: У Попова претензії не до мене, а до сайтів, які інакше інтерпретували його слова

Джерело - Tribuna.com.
У захисника Динамо Дениса Попова залишилися питання до сайтів, які інакше інтерпретували його слова.
Про це журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас написав у Twitter.
"Поговорили з Поповим. До мене і до каналів Футбол 1/2 ніяких претензій. У Дениса питання до сайтів, які інакше інтерпретували його слова. Прочитавши їх, Михайлов висловив претензію, чому гравець сказав, що Копенгаген прохідна команда. А такого насправді з його вуст не звучало.
Обов'язково скину Михайлову повну версію інтерв'ю Попова. І нехай звірить з тим, що десь він прочитав. Інакше як це називається? Складнощі перекладу? А після них у гравця пропадає бажання давати інтерв'ю. У будь-якому випадку, не варто розкручувати скандал там, де його немає", - написав Бурбас.
Поговорили з Поповим. До мене і каналів Футбол 1/2 жоднісіньких претензій. У Дениса питання до сайтів, які інакше інтерпретували його слова. Прочитавши їх, Михайлов висловив претензію, чому гравець сказав, що Копенгаген прохідна команда. А такого насправді з його уст не звучало.— Igor Burbas (@iburbas) 31 жовтня 2019 р.
Нагадаємо, захисник Динамо Денис Попов відмовлявся давати коментар в підтрибунному приміщенні НСК Олімпійський після матчу з Шахтарем (2:1) в Кубку України, думаючи, що його просять журналісти телеканалів Футбол 1/2.