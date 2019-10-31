Бурбас: У Попова претензії не до мене, а до сайтів, які інакше інтерпретували його слова

У захисника Динамо Дениса Попова залишилися питання до сайтів, які інакше інтерпретували його слова.

Про це журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас написав у Twitter.

"Поговорили з Поповим. До мене і до каналів Футбол 1/2 ніяких претензій. У Дениса питання до сайтів, які інакше інтерпретували його слова. Прочитавши їх, Михайлов висловив претензію, чому гравець сказав, що Копенгаген прохідна команда. А такого насправді з його вуст не звучало.

Обов'язково скину Михайлову повну версію інтерв'ю Попова. І нехай звірить з тим, що десь він прочитав. Інакше як це називається? Складнощі перекладу? А після них у гравця пропадає бажання давати інтерв'ю. У будь-якому випадку, не варто розкручувати скандал там, де його немає", - написав Бурбас.