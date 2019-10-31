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Поворознюк: Будемо чекати приїзду Динамо або Олександрії

Сьогодні 19:26 386 0
Президент клубу про виступ команди у Кубку України
Поворознюк: Будемо чекати приїзду Динамо або Олександрії
#Поворознюк, #Інгулець

Джерело - УАФ.

У чвертьфіналі Кубка України Інгулець бажає зіграти з київським Динамо чи Олександрією.

Про президент клубу Олександр Поворознюк заявив в інтерв'ю прес-службі УАФ.

"Оскільки ми переважали нашого останнього опонента, Дніпро-1, за кількістю створених моментів та забили на один м’яч більше, то нашу перемогу слід визнати закономірною.

Я не приховую, що цього сезону для нас головне - здобути путівку до Прем’єр-ліги, але тепер, пробившись до чвертьфіналу Кубку України, ми намагатимемося протриматися в турнірі якомога довше. Боротьба на кілька фронтів нас не лякає, бо в Інгульця – два рівноцінні склади, і кожен гравець рветься в бій.

Кого б я хотів бачити суперником у чвертьфіналі? Динамо або Олександрію, бо саме в таких протистояннях переконуєшся, чого насправді варта твоя команда. А от і з ким би не хотів, щоб Інгулець зустрівся, так це з Альянсом. І не тому, що довелося б грати на чужому полі, просто в мене з керівництвом цього ФК вже давно склалися дружні відносини", – сказав Поворознюк.

Раніше, Інгулець переміг СК Дніпро-1 у 1/8 фіналу Кубка України.

Раніше, Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка.

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