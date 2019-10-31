Йожеф Сабо прокоментував участь Динамо у Кубку України

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо очікує зустріч у фіналі Кубка України між Динамо та Зорею, яка вибула із турніру в 1/8 фіналу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Вітаю Михайличенка із перемогою. Він побудував таку тактику і виграв - молодець! "Динамо" потрібно і надалі так продовжувати, а не втрачати очки із другорядними командами. Думаю, все-таки, Динамо дійде до фіналу. Хто буде там суперником? Можливо, Зоря", - відзначив Сабо.

Нагадаємо, Олександрія у серії пенальті перемогла Зорю у 1/8 фіналу Кубка України.

Раніше, Динамо перемогло Шахтар у 1/8 фіналу Кубка України.