Одразу троє гравців Шахтаря травмувалося у матчі Кубка України із Динамо.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Стан Марлоса й Коноплянки? Зараз потрібно оцінити ситуацію. У Кривцова м’язова травма – там ми думаємо зараз. За Коноплянкою й Марлосом так само. Це зрозуміло: у щільному календарі, за великої кількості матчів, такі труднощі трапляються. Намагатимемось відновити їх хай не до наступної гри, але принаймні до Ліги чемпіонів", - відзначив Каштру.