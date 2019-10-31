Реал знищив Леганес, Бетіс вирвав перемогу у Сельти. Результати матчів 11 туру Ла-Ліги

Реал на класі переміг Леганес

Джерело - Чемпіон.

У 11-му турі іспанської Ла-Ліги Реал без проблем розібрався з Леганесом, а Бетіс вдома переграв Сельту.

Леганес провалив початку матчу на Бернабеу, пропустивши два голи до 10-ої хвилини. Далі Реал на класі довів гру до розгромної перемоги.

Бетіс вдома святкував перемогу над Сельтою. У цьому матчі теж був забитий швидкий гол господарями. У другому таймі гості зрівняли рахунок. Але у компенсовані хвилини зустрічі гол Фекіра приніс перемогу Бетісу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 30 жовтня

Реал - Леганес 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Родріго, 2:0 - 8 Кроос, 3:0 - 24 Рамос (пен), 4:0 - 69 Бензема (пен), 5:0 - 90+1 Йович

Бетіс - Сельта 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Емерсон, 1:1 - 70 Аспас (пен), 2:1 - 90+1 Фекір

Раніше, Атлетік і Леванте святкували перемоги.

Нагадаємо, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.