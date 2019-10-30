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Дебютант Другої ліги вийшов до чвертьфіналу Кубка України

Сьогодні 19:57 328 0
Впевнена перемога господарів
Дебютант Другої ліги вийшов до чвертьфіналу Кубка України
#Альянс, #Гірник-Спорт

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України зустрічалися команди Першої і Другої ліг - Альянс і Гірник-Спорт.

У першій половині першого тайму команди обмінялися забитими голами. Далі Загинайлов знову вивів господарів вперед. На початку другого тайму господарі забили двічі. Гостям вдалося один гол відіграти. далі команди продовжували радувати забитими голами - їх було вісім.

То ж дебютант Другої ліги Альянс вийшов до 1/4 фіналу Кубка України.

Кубок України. 
1/8 фіналу, 30 жовтня

Альянс - Гірник-Спорт 5:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Загинайлов, 1:1 - 22 Кравчук, 2:1 - 35 Загинайлов, 3:1 - 49 Гаврась, 4:1 - 54 Загинайлов, 4:2 - 59 Збунь, 5:2 - 71 Дугієнко, 5:3 - 90+3 Лиховидько

Раніше, Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка.

Нагадаємо, Минай здолав Львів.

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