Маліновський залишився у запасі Аталанти у матчі з Наполі

Джерело - Чемпіон.
Матч 10-го туру чемпіонату Італії 2019/20 Наполі - Аталанта українець Руслан Маліновський розпочне матч у запасі.
Стартові склади команд
Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Максімовіч, Кулібалі, Луперто, Кальєхон, Аллан, Фабіан, Інсіньє, Мілік, Лосано
Запасні: Оспіна, Карнезіс, Тонеллі, Руй, Ельмас, Гаетано, Зєлінскі, Мертенс, Юнес, Льоренте
Аталанта: Голліні, Толой, Джімшиті, Паломіно, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашаліч, Ілічіч, Гомес
Запасні: Россі, Спортьєлло, К'яер, Мас'єлло, Муріель, Арана, Маліновський, Кастань, Ібаньєс, Берров
Початок матчу о 20:00.
Раніше, Манчестер Сіті знищив Аталанту.
Нагадаємо, Маліновський міг перейти до іншого клубу італійської Серії А.