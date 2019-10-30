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Мазяр: Деякі гравці Львова не відповідають рівню команди навіть середини Першої ліги

Сьогодні 17:53 295 0
Наставник не задоволений грою підопічних
Мазяр: Деякі гравці Львова не відповідають рівню команди навіть середини Першої ліги
#Мазяр, #Львів

Джерело - UA-футбол.

У ФК Львів футболісти не виконали вимоги тренерського штабу у матчі Кубка України з Минаєм (0:2).

Про це наставник команди Володимир Мазяр заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Хочу вибачитися перед вболівальниками. Мали моменти в першому таймі, але з таких позицій промахувалися… Мали до 30-ї хвилини закрити гру. Реалізація кульгає. І не тільки вона. Ми даємо шанси гравцям, а гравець фолить в центр поля і вилучається.

Хороша атмосфера, вітаю Минай. Але ті свистки… Є проблеми. І не лише в організації та побудові гри. Футболісти не виконують вимоги. Реально не можуть. Деякі наші гравці не відповідають рівню команди навіть з середини Першої ліги. Не може будуватися гра команди на 6-7-х гравцях. Не знаю, що буде. Далі – Динамо, руки не хочеться опускатися, але... Ми випускаємо молодого гравця, він виходить – і одразу нам забивають", - зазначив Мазяр.

Раніше, Мазяр хоче підвищити якість гри ФК Львів.

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