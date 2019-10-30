Чорноморець дограв скандальний матч із Балканами

Команди не змогли виявити сильнішого після 19 зіграних хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 жовтня, у Зорі відбулася догравання скандального матчу 12-го туру Першої ліги Балкани - Чорноморець.

Матч розпочався із 71-ї хвилини за рахунку 1:1. Гра відбувалася без присутності глядачів.

Актуально: Тренер Балкан звинуватив фанів Чорноморця у зриві матчу

Після догравання рахунок матчу не змінився – нічия 1:1.

Чемпіонат України - Перша ліга

12 тур, 30 жовтня

Балкани – Чорноморець 1:1

Голи: 1:0 – 19 Паламар, 1:1 – 25 Танчик

Нагадаємо, матч між Балканами і Чорноморцем був перерваний через заворушення на трибунах.