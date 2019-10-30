Чорноморець дограв скандальний матч із Балканами

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 жовтня, у Зорі відбулася догравання скандального матчу 12-го туру Першої ліги Балкани - Чорноморець.
Матч розпочався із 71-ї хвилини за рахунку 1:1. Гра відбувалася без присутності глядачів.
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Після догравання рахунок матчу не змінився – нічия 1:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
12 тур, 30 жовтня
Балкани – Чорноморець 1:1
Голи: 1:0 – 19 Паламар, 1:1 – 25 Танчик
Нагадаємо, матч між Балканами і Чорноморцем був перерваний через заворушення на трибунах.