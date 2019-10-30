Мій профіль
Світоліна обіграла Халеп на Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 14:19 1461
Динамо Київ - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:19 654
Світоліна виграла 1 сет у Халеп на Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 13:39 479
Динамо Київ - Шахтар: анонс і прогноз 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 01:40 1554
Ібрагімович оголосив про повернення в Європу
Сьогодні 01:16 816
Хімік переміг Оломоуц у неймовірному матчі кваліфікації і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів
Вчора 20:57 1999
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Вчора 18:52 4472
Світоліна - Халеп: історія протистоянь і цікаві факти
Вчора 18:32 912
Палкін назвав найуспішніший трансфер Шахтаря
Вчора 16:50 3184
Світоліна - Халеп: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen
Вчора 14:56 3378
Навколо спорту
Блоги
Світоліна - Халеп: повний матч Підсумкового турніру
Світоліна - Халеп: повний матч Підсумкового турніру Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:05 192
Відео дня. Світоліна виконала, можливо, найкращий удар року. Феноменальний форхенд!
Відео дня. Світоліна виконала, можливо, найкращий удар року. Феноменальний форхенд! Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:49 1514
Про анексію Криму та дружбу з Луніним - На хаті у Караваєва
Про анексію Криму та дружбу з Луніним - На хаті у Караваєва Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:24 334
Одноклубник Леня отримав моторошну травму під час матчу НБА
Одноклубник Леня отримав моторошну травму під час матчу НБА Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:54 323
Мессі знову феєрить! Шикарний гол аргентинця зі штрафного
Мессі знову феєрить! Шикарний гол аргентинця зі штрафного Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:49 469
Марадона керував командою сидячи на троні
Марадона керував командою сидячи на троні Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:58 707
Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA
Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:28 1423
Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової
Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової Андрій Твердохліб
Вчора 23:27 1673
На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007
На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007 Іван Чуперка
Вчора 23:07 580
Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса
Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса Андрій Твердохліб
Вчора 22:55 978
Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів
Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:09 1122
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин Андрій Твердохліб
28.10.2019 22:20 1868
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут Андрій Твердохліб
28.10.2019 19:43 3913
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року Андрій Твердохліб
28.10.2019 17:23 6402
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту Андрій Твердохліб
28.10.2019 11:15 2663
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:43 Пряма трансляція Ліверпуль - Арсенал: онлайн-трансляція матчу Кубка англійської ліги 28
16:40 Футбол Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка у Кубку України 89
16:32 Пряма трансляція Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку України. LIVE 391
16:27 Футбол Дебютант Першої ліги переміг команду УПЛ у Кубку України 377
16:26 Пряма трансляція Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А 70
16:12 Футбол Десна у результативному матчі перемогла Миколаїв у 1/8 фіналу Кубка України 277
16:05 Блог Світоліна - Халеп: повний матч Підсумкового турніру 203
16:01 Пряма трансляція Колос - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку України. LIVE 273
15:50 Футбол Буряк: Динамо обов'язково переможе Шахтар 339
15:45 Теніс Андреєску не змогла дограти матч із Плішковою на Підсумковому турнірі WTA 502
15:30 Пряма трансляція Інгулець - Дніпро-1: онлайн-трансляція 1/8 Кубку України. LIVE 1149
15:24 Футбол Ракитич може перейти у Атлетіко 641
15:19 Футбол Динамо Київ - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН 654
15:09 Теніс Світоліна відзначила захист у матчі із Халеп 341
14:56 Футбол Чорноморець дограв скандальний матч із Балканами 582
14:49 Блог Відео дня. Світоліна виконала, можливо, найкращий удар року. Феноменальний форхенд! 1528
14:44 Футбол Федорчук очікує від Динамо обережного футболу у матчі із Шахтарем 166
14:44 Пряма трансляція Плішкова - Андреєску: онлайн-трансляція Підсумкового турніру 2019 WTA Finals Shenzhen. LIVE 569
14:19 Теніс Світоліна обіграла Халеп на Підсумковому турнірі WTA 1461
14:17 Футбол Роналду назвав ціль у футболі 414
13:50 Футбол Мбаппе хоче перейти у Барселону – ЗМІ 733
13:39 Теніс Світоліна виграла 1 сет у Халеп на Підсумковому турнірі WTA 479
13:35 Футбол Шаран: Зоря не поступається Динамо і Десні 303
13:18 Футбол Динамо та Шахтар визначились із комплектами форми на матч Кубка України 268
12:54 Теніс Федерер знявся з нового командного турніру АТР 307

Федорчук очікує від Динамо обережного футболу у матчі із Шахтарем

Сьогодні 14:44 166 0
Олег Федорчук прокоментував матч Кубка України Динамо - Шахтар
Федорчук очікує від Динамо обережного футболу у матчі із Шахтарем
#Динамо, #Шахтар, #Кубок України

Джерело - sport.ua.

Динамо у матчі із Шахтарем буде грати другим темпом.

Про це розповів відомий український тренер Олег Федорчук.

"Від киян я очікую обережного футболу. Олексій Михайличенко прихильник системи гри другим темпом. Може, це і правильно для сьогоднішнього рівня столичного колективу. Хоча біло-синім, щоб претендувати на перемогу, потрібно ризикувати, зробити щось неординарне. В іншому випадку Шахтар свого доб'ється.

Анонс: Динамо Київ - Шахтар: анонс і прогноз 1/8 фіналу Кубку України

Думаю, на цей раз гра видовищною не вийде. Вважаю, той, хто першим заб'є, стане набагато ближче до перемоги", - сказав Федорчук.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар визначились із комплектами форми на матч Кубка України.

Коментарі ()