Джерело - sport.ua.
Динамо у матчі із Шахтарем буде грати другим темпом.
Про це розповів відомий український тренер Олег Федорчук.
"Від киян я очікую обережного футболу. Олексій Михайличенко прихильник системи гри другим темпом. Може, це і правильно для сьогоднішнього рівня столичного колективу. Хоча біло-синім, щоб претендувати на перемогу, потрібно ризикувати, зробити щось неординарне. В іншому випадку Шахтар свого доб'ється.
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Думаю, на цей раз гра видовищною не вийде. Вважаю, той, хто першим заб'є, стане набагато ближче до перемоги", - сказав Федорчук.
Нагадаємо, Динамо та Шахтар визначились із комплектами форми на матч Кубка України.