Динамо у матчі із Шахтарем буде грати другим темпом.

Про це розповів відомий український тренер Олег Федорчук.

"Від киян я очікую обережного футболу. Олексій Михайличенко прихильник системи гри другим темпом. Може, це і правильно для сьогоднішнього рівня столичного колективу. Хоча біло-синім, щоб претендувати на перемогу, потрібно ризикувати, зробити щось неординарне. В іншому випадку Шахтар свого доб'ється.