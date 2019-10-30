Асоціація футзалу України подала заявку на проведення в Україні матчів однієї з груп Елітного раунду відбіркового етапу чемпіонату світу – 2020.

Про це повідомляє 5х5.

Окрім України заявки подали Іспанія, Португалія, Чехія, Хорватія, Сербія та Росія.

Відзначимо, що 7 листопада відбудеться жеребкування Елітного раунду відбору на чемпіонат світу. Також тоді визначяться чотири країни, в яких відбудуться поєдинки етапу відбору.

Раніше, Збірна України вийшла у еліт-раунд відбору на чемпіонат світу-2020.

Нагадаємо, що в першому турі команда Косенко розгромила Косово (7:1), у другому - зіграла внічию зі Словенією (1:1).