Двох гравців Серії А дискваліфікували за богохульство

Мій профіль
Динамо Київ - Шахтар: анонс і прогноз 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 01:40 1165
Динамо Київ - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН
Сьогодні 02:05 332
Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 01:38 3423
Ібрагімович оголосив про повернення в Європу
Сьогодні 01:16 493
Хімік переміг Оломоуц у неймовірному матчі кваліфікації і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів
Вчора 20:57 1686
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Вчора 18:52 3972
Світоліна - Халеп: історія протистоянь і цікаві факти
Вчора 18:32 734
Палкін назвав найуспішніший трансфер Шахтаря
Вчора 16:50 2703
Світоліна - Халеп: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen
Вчора 14:56 2879
Фенербахче хоче підписати Миколенка
Вчора 13:27 1739
Навколо спорту
Блоги
Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA
Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:28 1156
Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової
Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової Андрій Твердохліб
Вчора 23:27 1127
На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007
На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007 Іван Чуперка
Вчора 23:07 500
Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса
Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса Андрій Твердохліб
Вчора 22:55 546
Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів
Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:09 791
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин Андрій Твердохліб
28.10.2019 22:20 1745
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут Андрій Твердохліб
28.10.2019 19:43 3490
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року Андрій Твердохліб
28.10.2019 17:23 5969
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту Андрій Твердохліб
28.10.2019 11:15 2601
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти Андрій Твердохліб
28.10.2019 07:53 837
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:04 Футбол Мессі обійшов Роналду по голам за клуб 7
08:45 Футбол У Києві з’явилися зірки на честь Бубки, Бєланова і подружжя Турчиних 91
08:32 Футбол Двох гравців Серії А дискваліфікували за богохульство 479
08:15 Футбол У Сербії образилися на відповідь українських фанатів за стяг «ДНР» 1888
07:49 Футбол Шахтар фаворит у грі проти Динамо в Кубку України 315
07:30 Теніс Світоліна - Халеп: букмекери назвали фаворита 717
02:05 Футбол Динамо Київ - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН 332
01:40 Футбол Динамо Київ - Шахтар: анонс і прогноз 1/8 фіналу Кубку України 1165
01:38 Пряма трансляція Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 3423
01:28 Блог Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA 1158
01:16 Футбол Ібрагімович оголосив про повернення в Європу 493
00:48 Пряма трансляція Динамо Київ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 Кубку України. LIVE 1988
00:06 Футбол Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги 614
29 Жовтня 2019
23:56 Футбол Інтер переміг Брешію у 10 турі Серії А і очолив турнірну таблицю 266
23:30 Футбол Копенгаген отримав серйозне підсилення перед матчем-відповіддю з Динамо 592
23:27 Блог Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової 1131
23:14 Футбол У нападника Динамо Родрігеса був конфлікт з Буяльським 1028
23:07 Блог На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007 501
22:55 Футбол Алієв: У Росії високий рівень спорту, а в Україні - низький 650 2
22:55 Блог Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса 552
22:40 Бокс Усик увійшов до ТОП-5 рейтингу WBС серед суперваговиків 366
22:24 Волейбол Хімік у фінальному турнірі Ліги чемпіонів CEV зіграє з чинним переможцем турніру 367
22:23 Пряма трансляція Барселона - Вальядолід: онлайн-трансляція 11 туру чемпіонату Іспанії. LIVE 367
22:09 Блог Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів 793
22:09 Футбол Парма вдома програла Вероні у 10 турі Серії А 216

Двох гравців Серії А дискваліфікували за богохульство

Сьогодні 08:32 479 0
Гравці пропустять по одному матчі у чемпіонаті Італії за свої висловлювання
Двох гравців Серії А дискваліфікували за богохульство
#Серія А

Джерело - ua.tribuna.com.

Франческо Маньянеллі та Маттео Скоццарелла не зіграють в 10 турі італійського чемпіонату через богохульство.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інциденти, за підсумками яких їх дискваліфікували, відбулися в матчах 9 туру Серії А між Інтером і Пармою (2:2) та Вероною і Сассуоло (0:1). Під час яких Скоццарелла і Маньянеллі дозволяли собі богохульні висловлювання. Зокрема, вони вигукували прокльони зі згадуванням імені бога.

Гравці пропустять по одному матчі у Серії А.

Нагадаємо, Інтер переміг Брешію у 10 турі Серії А і очолив турнірну таблицю.

Також, Вертонген може безкоштовно перейти у Інтер.

Коментарі ()