Двох гравців Серії А дискваліфікували за богохульство

Гравці пропустять по одному матчі у чемпіонаті Італії за свої висловлювання

Франческо Маньянеллі та Маттео Скоццарелла не зіграють в 10 турі італійського чемпіонату через богохульство.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інциденти, за підсумками яких їх дискваліфікували, відбулися в матчах 9 туру Серії А між Інтером і Пармою (2:2) та Вероною і Сассуоло (0:1). Під час яких Скоццарелла і Маньянеллі дозволяли собі богохульні висловлювання. Зокрема, вони вигукували прокльони зі згадуванням імені бога.

Гравці пропустять по одному матчі у Серії А.

Нагадаємо, Інтер переміг Брешію у 10 турі Серії А і очолив турнірну таблицю.

Також, Вертонген може безкоштовно перейти у Інтер.