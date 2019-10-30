У Сербії образилися на відповідь українських фанатів за стяг «ДНР»

Динамо можуть покарати за дії уболівальників

У Сербії хочуть покарати уболівальників київського Динамо, які на матчі Ліги Європи проти Копенгагена в компанії з хорватськими фанами з заґребського Динамо співають дві поспіль пісні - Ubij Srbina та відомого хіта Путіна.

"Якби це зробили ми чи росіяни, ми б назавжди грали перед порожніми трибунами. УЄФА, хіба це не подвійні стандарти?" - обурився офіційний паблік провідного сербського клубу Црвена Звезда.

Також посол Сербії в Україні Олександр Александрович адресував Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі України, Національній поліції України відповідного листа, в якому просить звернути увагу на дії уболівальників.

Відзначимо, що у 2015-му ультрас Црвени Звезди розгортали російський стяг під час матчу баскетбольного єврокубка із київським Будівельником та прапори так званого так званого "ДНР".

Нагадаємо, українські уболівальники не зможуть відвідати матч із Сербією.