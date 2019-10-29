Болгарія отримала покарання за образу гравців збірної Англії

ФФБ оштрафована на 75 000 євро

Болгарські вболівальники ображали гравців збірної Англії під час відбіркового матчу Євро-2020 і найближчий домашній матч національна збірна проведе без глядачів.

Про це повідомляє AS.

Крім того, федерація футболу Болгарії оштрафована на 75 000 євро, і на двох найближчих домашніх матчах зобов'язана розміщувати на стадіоні банери "No To Racism".

Ще 10 тисяч Болгарія заплатить за неповагу уболівальників до гімну Англії (англійці за таке ж порушення під час виконання гімну Болгарії заплатять 5 тисяч).

Після расистського скандалу пішов у відставку президент федерації футболу Болгарії Борислав Михайлов.

Наступний матч Болгарія проведе вдома у відбірковому турнірі Євро-2020 проти Чехії 17 листопада.