Циганик: Спокуси можуть зіпсувати кар'єру Родрігеса у Динамо

Нарешті у Динамо зрозуміли, що Родрігес не може грати центрального нападника.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик в авторіській програмі Циганик Live.

"Нарешті в Динамо зрозуміли, що Родрігес не може грати центрального нападника. Його спробували на позиції лівого півзахисника. Але він розчинився в матчі з Карпатами. Здається, що у Родрігеса проблеми не ігрового плану.

Боюся помилитися, але він може повторити долю гравців, які ніколи раніше не підписували серйозних контрактів, не бачили великих грошей, а тут підписалися на хороший контракт.

Він потрапив до столиці хорошою європейської країни, де можна себе прекрасно почувати, де красиві дівчата, гарні ресторани, є багато цікавого. Ці спокуси можуть зіпсувати кар'єру Родрігеса в Динамо.

Свого часу була ситуація. Перед матчем збірної України з Люксембургом у Львові зустрівся з друзями. До 5-ї години ранку недалеко від мене в нічному клубі сидів Жерсон Родрігес. Це було напередодні матчу його збірної проти України", - сказав Циганик.