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Циганик: Спокуси можуть зіпсувати кар'єру Родрігеса у Динамо

Сьогодні 19:11 894 0
У Родрігеса проблеми не ігрового плану
Циганик: Спокуси можуть зіпсувати кар'єру Родрігеса у Динамо
#Циганик, #Динамо, #Родрігес

Джерело - Tribuna.com.

Нарешті у Динамо зрозуміли, що Родрігес не може грати центрального нападника.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик в авторіській програмі Циганик Live. 

"Нарешті в Динамо зрозуміли, що Родрігес не може грати центрального нападника. Його спробували на позиції лівого півзахисника. Але він розчинився в матчі з Карпатами. Здається, що у Родрігеса проблеми не ігрового плану. 

Боюся помилитися, але він може повторити долю гравців, які ніколи раніше не підписували серйозних контрактів, не бачили великих грошей, а тут підписалися на хороший контракт.

Він потрапив до столиці хорошою європейської країни, де можна себе прекрасно почувати, де красиві дівчата, гарні ресторани, є багато цікавого. Ці спокуси можуть зіпсувати кар'єру Родрігеса в Динамо. 

Свого часу була ситуація. Перед матчем збірної України з Люксембургом у Львові зустрівся з друзями. До 5-ї години ранку недалеко від мене в нічному клубі сидів Жерсон Родрігес. Це було напередодні матчу його збірної проти України", - сказав Циганик. 

Раніше Луческу вказав головну проблему Динамо.

Нагадаємо, Михайличенко розчарований результатом із Карпатами.

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