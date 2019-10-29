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Динамо Київ - Шахтар: анонс і прогноз 1/8 фіналу Кубку України

Сьогодні 20:55 457 0
Гранди вітчизняного футболу зустрінуться уже на стадії 1/8 фіналу
Динамо Київ - Шахтар: анонс і прогноз 1/8 фіналу Кубку України

Джерело - Чемпіон.

  Динамо Київ - Шахтар Донецьк
 
Кубок України, 1/8 фіналу
Київ, НСК Олімпійський
30 жовтня, 19:30
 
Головний арбітр - Віктор Копієвський (Кропивницький)
Асистенти арбітра - Андрій Скрипка (Кропивницький), Володимир Володін (Херсон)

Динамо Київ і Шахтар Донецьк зустрінуться уже на стадії 1/8 фіналу Кубку України 2019/20. Нагадаємо, переможець на цій стадії визначається в одній грі.

Обидві команди втратили очки в останньому турі УПЛ. Динамо не змогло вдома перемогти Карпати (1:1), а Шахтар на власному полі зіграв 0:0 з Олександрією. Підопічні Луїша Каштру впевнено очолюють турнірну таблицю, втративши лише 2 очки. Динамівці посідають 2 сходинку, відстаючи від гірників на 10 очок.

У цьому сезоні команди зустрічали двічі. У Суперкубку України перемогу здобуло Динамо (2:1), а в Чемпіонаті УПЛ сильнішими виявилися донеччани (1:2).

У Кубку України команди зустрічалися 15 разів. 10 разів перемагали гірники (двічі - у додатковий час або серії пенальті), 5 перемог у киян.

У лазареті Динамо знаходяться Бурда та Кадар, а Дуелунд уже відновився від травми, проте грати ще не готовий. Під питянням участь у матчі Віталія Буяльського, який пропустив останні ігри через пошкодження. У Шахтаря травмовані Хочолава та Тотовицький, а Алан Патрік отримав червону картку в грі проти Олександрії і пропустить гру в Києві.

Орієнтовні склади:

Динамо Київ: Бущан, Кендзьора, Шабанов, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Ведрбич, де Пена, Циганков, Бєсєдін

Шахтар Донецьк: Пятов, Болбат, Матвієнко, Кривцов, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Мораес

Цікафі факти:

  • Вдруге українське Класіко буде зіграно на стадії 1/8 фіналу – у 2011-му Шахтар переміг Динамо в Києві з рахунком 3:2

  У минулому сезоні кияни та гірники зустрічались на стадії чвертьфіналу. Основний та додатковий час закінчився нічиєю 1:1. У серії пенальті переміг Шахтар. Ще одна серія пробивалась у фіналі 2015-го, тоді перемогло Динамо

  • Олексій Михайличенко у якості тренера Динамо протистояв Шахтарю дев’ять разів. Під його керівництвом біло сині тричі перемогли, чотири рази програли, двічі матчі завершувались нічиєю, після однієї з них бились післяматчеві пенальті, які виграло Динамо. Остання зустріч Динамо Михайличенка з Шахтарем датована липнем 2004-го і закінчилась перемогою гірників 2:0 у Києві

  • Михайличенко вперше протистоятиме Каштру на тренерському містку

    Шахтар виграв останні чотири розіграші Кубка. У рамках турніру гірники не програють 15 матчів поспіль. У 2016-му вони програли Ворсклі у чвертьфіналі, але пройшли далі за сумою двох матчів

    Шахтар може зазнати 20-ї поразки в рамках Кубка. Динамо спробує забити 350-й гол в турнірі

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