Екс-хавбек Буковини: З керівництвом клубу все дуже погано

Джерело - Шпальта.
Тренер Буковини Степан Маковійчук потенційно сильний фахівець в майбутньому.
Про це екс-хавбек команди Іван Азаренко заявив в інтерв'ю Шпальті.
"З керівництвом все дуже погано. Але період, який я провів в Чернівцях, пройшов з користю. Хлопці дуже хороші в команді, тренер Степан Маковійчук - хороша людина і потенційно сильний фахівець в майбутньому.
Місто затишний, люди привітні - скаржитися нема про що", - сказав Азаренко.
Нагадаємо, Львів переміг Буковину у Кубку України.
Раніше, Мазяр хоче підвищити якість гри ФК Львів.