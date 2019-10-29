Екс-хавбек Буковини: З керівництвом клубу все дуже погано

Мій профіль
Світоліна - Халеп: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen
Сьогодні 14:56 1796
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 18:52 3451
Світоліна - Халеп: історія протистоянь і цікаві факти
Сьогодні 18:32 258
Осака покинула Підсумковий турнір WTA через травму
Сьогодні 09:49 1818
Альтман звільнений із посади головного тренера збірної Молдови
Сьогодні 08:13 1148
Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Вчора 17:39 2669
Світоліна обіграла Плішкову на Підсумковому турнірі WTA
Вчора 14:33 2947 1
Світоліна на фантастичному тай-брейку виграла 1 сет у Плішкової
Вчора 13:47 2702
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Вчора 11:15 2342
Збірна України з кікбоксингу посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу
Вчора 09:57 623
Навколо спорту
Блоги
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин Андрій Твердохліб
Вчора 22:20 1498
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут Андрій Твердохліб
Вчора 19:43 2962
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року Андрій Твердохліб
Вчора 17:23 5431
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту Андрій Твердохліб
Вчора 11:15 2334
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти Андрій Твердохліб
Вчора 07:53 799
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:24 Футбол Циганик: Ймовірно, що будуть цікаві трансфери у Динамо 6
20:11 Футбол Суперник Динамо по Лізі Європи звільнив тренера і призначив Якобаччі 231
19:55 Футбол Ракитич може вже взимку перейти до Мілану 217
19:41 Футбол Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги 709
19:27 Пряма трансляція Барселона - Вальядолід: онлайн-трансляція 11 туру чемпіонату Іспанії. LIVE 119
19:26 Футбол Болгарія отримала покарання за образу гравців збірної Англії 226
19:11 Футбол Циганик: Спокуси можуть зіпсувати кар'єру Родрігеса у Динамо 893
18:55 Баскетбол Форвард Одеси провалив допінг-тест і відсторонений від змагань 207
18:52 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 3451
18:40 Футбол Екс-хавбек Буковини: З керівництвом клубу все дуже погано 316
18:32 Теніс Світоліна - Халеп: історія протистоянь і цікаві факти 258
18:25 Футбол Циганик: Михайличенко вимушений ставити Соля до складу Динамо 1014
18:12 Баскетбол Український центровий продовжить кар’єру у Словаччині 171
17:57 Теніс Марченко переміг Стаховського на турнірі у Німеччині 259
17:40 Теніс Світоліна заробить на Підсумковому турнірі мінімум 690 тисяч доларів 716
17:24 Теніс Бенчич здолала Квітову на Підсумковому турнірі WTA 702
17:11 Теніс Костюк достроково завершила виступи в 2019 році 245
16:50 Футбол Палкін назвав найуспішніший трансфер Шахтаря 1668
16:35 Баскетбол Одеса підписала канадського атакувального захисника 269
16:15 Футбол Лунін має шанс зіграти проти Барселони 780
15:50 Футбол Азар: Непросто грати під сьомим номером після Роналду 418
15:33 Футбол Андерлехт хоче продати Макаренка 941
15:15 Футбол Грізманн самовільно покинув розташування Барселони 1321
14:56 Теніс Світоліна - Халеп: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen 1796
14:50 Теніс Бертенс перемогла Барті на Підсумковому турнірі WTA 497

Екс-хавбек Буковини: З керівництвом клубу все дуже погано

Сьогодні 18:40 316 0
Азаренко залишив чернівецьку команду
Екс-хавбек Буковини: З керівництвом клубу все дуже погано
#Азаренко, #Буковина

Джерело - Шпальта.

Тренер Буковини Степан Маковійчук потенційно сильний фахівець в майбутньому.

Про це екс-хавбек команди Іван Азаренко заявив в інтерв'ю Шпальті.

"З керівництвом все дуже погано. Але період, який я провів в Чернівцях, пройшов з користю. Хлопці дуже хороші в команді, тренер Степан Маковійчук - хороша людина і потенційно сильний фахівець в майбутньому.

Місто затишний, люди привітні - скаржитися нема про що", - сказав Азаренко. 

Нагадаємо, Львів переміг Буковину у Кубку України.

Раніше, Мазяр хоче підвищити якість гри ФК Львів.

Коментарі ()