Екс-хавбек Буковини: З керівництвом клубу все дуже погано

Тренер Буковини Степан Маковійчук потенційно сильний фахівець в майбутньому.

Про це екс-хавбек команди Іван Азаренко заявив в інтерв'ю Шпальті.

"З керівництвом все дуже погано. Але період, який я провів в Чернівцях, пройшов з користю. Хлопці дуже хороші в команді, тренер Степан Маковійчук - хороша людина і потенційно сильний фахівець в майбутньому.

Місто затишний, люди привітні - скаржитися нема про що", - сказав Азаренко.