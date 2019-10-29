Реал прагне перемоги у всіх турнірах, в яких бере участь.

Про це розповів бельгійський півзахисник Еден Азар.

"Дуже непросто грати під сьомим номером після португальця, у цієї цифри своя історія у Мадриді. Реал зробить все, щоб здобути перемогу в усіх змаганнях, в яких бере участь.

Ліга чемпіонів? Це головний клубний європейський турнір, він дуже важливий, я тут, щоб виграти цей трофей. Це важливо для всіх моїх одноклубників й для мене самого. Реал – найкращий клуб світу, я буду робити все, що в моїх силах", - відзначив Азар.