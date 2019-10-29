Джерело - Футбольний формат.
Головним конкурентом Зорі у боротьбі за срібло УПЛ є київське Динамо.
Про це розповів хавбек Зорі Богдан Лєднєв.
"Наскільки реально виграти срібло в сезоні? Зараз ще рано говорити про це. Думаю, якщо будемо показувати такий футбол і не зупинятися - цілком можемо завоювати друге місце в чемпіонаті.
Головний конкурент? Динамо, звичайно", - розповів - сказав Лєднєв.
Нагадаємо, Лєднєв став найкращим гравцем 12 туру УПЛ.
Раніше, Суркіс анонсував повернення Лєднєва та Русина.