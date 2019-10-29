Головним конкурентом Зорі у боротьбі за срібло УПЛ є київське Динамо.

Про це розповів хавбек Зорі Богдан Лєднєв.

"Наскільки реально виграти срібло в сезоні? Зараз ще рано говорити про це. Думаю, якщо будемо показувати такий футбол і не зупинятися - цілком можемо завоювати друге місце в чемпіонаті.

Головний конкурент? Динамо, звичайно", - розповів - сказав Лєднєв.