Півзахисник Фіорентини Франк Рібері вибачився за свою поведінку у кінці матчу з Лаціо.

Про це розповів сам гравець.

"Я дуже шкодую про той вечір. Вибачаюся перед одноклубниками, тренером і фанатами. Приношу вибачення навіть перед Пассері, тому що в кінці матчу я дуже нервував, сподіваюся, він зрозуміє мій настрій.

Я очікую більше уваги до Фіорентині, яке отримують інші клуби, за ту роботу, яку ми робимо кожен день", - відзначив Рібері.