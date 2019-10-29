Український спеціаліст провів у збірній Молдови 100 днів

Федерація футболу Молдови розірвала контракт з виконуючим головного тренера збірної Молдови Семеном Альтманом.

Разом із Альтманом збірну Молдови залишили його помічники - Олександр Скрипник, Геннадій Альтман і Володимир Циткін. У збірної Молдови вони провели всього близько 100 днів.

Під керівництвом 73-річного Альтмана молдавани програли всі чотири зустрічі - Ісландії, Туреччини, Андоррі і Албанії із загальним рахунком 0:12. Лише андоррцям національна команда Молдови поступилася в один м'яч (0:1), інші ж гри завершувалися великими перемогами її суперників.

Раніше повідомлялося, що український тренер очолив збірну Молдови.