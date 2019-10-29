Джерело - ua-football.com.
Федерація футболу Молдови розірвала контракт з виконуючим головного тренера збірної Молдови Семеном Альтманом.
Разом із Альтманом збірну Молдови залишили його помічники - Олександр Скрипник, Геннадій Альтман і Володимир Циткін. У збірної Молдови вони провели всього близько 100 днів.
Під керівництвом 73-річного Альтмана молдавани програли всі чотири зустрічі - Ісландії, Туреччини, Андоррі і Албанії із загальним рахунком 0:12. Лише андоррцям національна команда Молдови поступилася в один м'яч (0:1), інші ж гри завершувалися великими перемогами її суперників.
Раніше повідомлялося, що український тренер очолив збірну Молдови.