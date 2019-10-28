Алієв: З Мілевським стали набагато менше спілкуватися, та й у нього дівчина з'явилася

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв з Артемом Мілевським став рідше спілкуватися.

Про це Алієв заявив в інтерв'ю SportarenaTV.

"Якщо запитаєш мене, телефоную я комось, то я відповім, що лише з Хацкевичу, Шацьких і Лужному. Вітаємо один одного з Днем народження регулярно.

З Тьомою [Мілевським] - ясна річ. Але останнім часом ми стали робити це набагато рідше. Адже він діючий футболіст. Та й у нього дівчина з'явилася. Але я не ображаюся, якщо він захоче мені зателефонувати, я завжди на зв'язку", - сказав Алієв.