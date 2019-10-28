Алієв: Не варто порівнювати нинішню збірну України з тієї, яка була при мені

Головною запорукою успіху нинішньої збірної України є її колектив.

Про це екс-хавбек Динамо Олександр Алієв заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Головна запорука успіху нинішньої збірної України - це її колектив. Очевидно, самі хлопці перейнялися ідеєю тренерського штабу і на протязі всього турніру були заряджені на те, щоб завоювати путівку на Євро-2020.

Виграли у Португалії і подарували людям свято. Вболівальники заповнили Олімпійський, тому в грі з Португалією вони ніяк не могли грати упівсили.

Якщо стільки уболівальників ходить на матчі, значить, їм подобається гра, а футболісти дарують їм класні емоції.

Не варто порівнювати нинішню збірної з тієї, яка була при мені. У кожного покоління був свій стиль, своя гра. Головне, що зараз команда радує вболівальників", - зазначив Алієв.