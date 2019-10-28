Чеснаков: Ворскла зараз знаходиться в психологічній ж*пі

Капітан полтавців про невдалий виступ команди

Після таких ігор капітану полтавської Ворскли Володимиру Чеснакову хочеться закінчити з футболом.

Про це він заявив у програмі Профутбол.

"Команда зараз у психологічній жопі. Після таких ігор хочеться закінчити з футболом. Таке місце у таблиці - сором, ганьба і просто капець", - сказав Чеснаков.

Раніше, Зоря розгромила Ворсклу.

Після 12-го туру полтавська команда з 8 очками в активі посідає 11-е, передостаннє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, півзахиснику Ворскли арбітр вказував як вийти з оборони в атаку.