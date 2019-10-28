Рафаїлов вказав вимоги до спаринг-партнерів на зимові збори Зорі

Луганська Зоря традиційно зимові збори проведе у Туреччині.

Про це гендиектор клубу Сергій Рафаїлов заявив прес-службі луганчан.

"Збори традиційно пройдуть в Туреччині. Нічого змінювати не будемо. Там прекрасне співвідношення ціни, якості і погодних умов. Плюс, велике кількість спаринг-партнерів. Суперники підбираються за погодженням з головним тренером. І окрему увагу відводимо графіком опонентів. Не має значення, сильний суперник буде. Важливо наявність гри. Бажано, щоб гри обходилися без травм, а суперники були адекватними", - зазначив Рафаїлов.