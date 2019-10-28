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Шаран акцентував увагу на суддівських помилках у матчах з Динамо і Шахтарем

Сьогодні 19:55 191 0
Наставник Олександрії оцінив гру своєї команди про гірників
Шаран акцентував увагу на суддівських помилках у матчах з Динамо і Шахтарем
#Олександрія, #Шаран

Джерело - ФК Олександрія.

Захисник Шахтаря Давид Хочолава відверто вдарив півзахисника Олександрії Олексія Довгого ліктем в обличчя.

Про це наставник олександрійців Володимир Шаран заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Саме головне - є порозуміння між хлопцями і тренерським штабом. Це дуже великий плюс для нас всіх, тому що гравці бачать, що потрібні команді. Я прекрасно розумію, що ми не можемо грати всю гру в такому темпі, тому був приємно здивований, коли протягом першого тайму проти Шахтаря футболісти демонстрували непогану гру. На другий тайм була інша установка – більше грати в захисті, тим паче, що гравці Шахтаря додали у швидкості. І звичайно, вдала гра воротаря. В цей день Паньків був неперевершеним. 

Але хотів би звернути увагу на те, що я сьогодні переглянув гру у повторі, і побачив 100% пенальті, коли після подачі кутового, Хочолава відверто вдарив Довгого ліктем в обличчя. Арбітр Романов цей момент прекрасно бачив. Коли я давав післяматчеве флеш-інтерв’ю, я про цей момент не думав. Мене запитали про вилучення Шастала, я відверто відповів про те, що побачив . Але, якби мене запитали про Хочолаву, тоді б я, звичайно, здивувався. Я б хотів би почути відповіді – щоб вони сказали на цей момент. Ось це мене здивувало. Я дуже вдячний експертам, які закцентували на моменті дій Хочолави проти Довгого, але ж рахунок гри вже не змінити. Матч відбувся. Але сам факт: суддівські помилки з Динамо, з Шахтарем…

Прикро, хоча ми задоволені і грою проти киян, не результатом, і грою і результатом проти Шахтаря. Нажаль такі суддівські помилки для нашої команди в цьому сезоні трапляються", - зазначив Шаран.

Раніше, Шахтар та Олександрія не виявили сильнішого в 12 турі УПЛ.

Нагадаємо, Динамо розписало мирову з Карпатами.

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