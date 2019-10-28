Шаран: Кубок України не є пріоритетним для нас турніром

Для футбольної команди Олександрія пріоритетними є Ліга Європи і Чемпіонат України.

Про це наставник команди Володимир Шаран заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Безумовно, я розумію нашого президента клубу, в даній ситуації хотілося б досягти залікових балів у Лізі Європи. Ми граємо вдома, два домашні поєдинки, маємо бути максималістами. Але, особисто для мене, пріоритетними є Ліга Європи і Чемпіонат України. Звичайно, Кубок України не є пріоритетним для нас турніром, тому що ми розуміємо, буде дуже важко досягти максимального успіху. Я маю на увазі виграний Кубок. І це перевірка для молодих гравців, які хочуть і прагнуть грати в основному складі. Те, що ми побачимо в середу", - зазначив Шаран.