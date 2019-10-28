Екс-тренер Тоттенгема потрапив до лікарні через навушники

Частина гарнітури застрягла у вусі фахівця

Колишній тренер англійського Тоттенгема Гаррі Реднапп потрапив до лікарні після ефіру на телеканалі BT Sport, де він іноді виступає експертом.

Про це повідомляє The Sun.

По приходу в студію, працівники каналу наділи на фахівця навушники і вставили їх у вуха. По закінченню ефіру Реднапп спробував їх зняти, але шматочок гарнітури відламався і залишився у нього в вусі.

"Коли я прийшов, мені вставили навушник, але коли я спробував його вийняти, частина його відламалася і застрягла. Я поїхав в лікарню, тому що коли хлопці спробували дістати навушник, загнали його тільки глибше", - розповів Реднапп.

Після того, як лікарі дістали пластик, фахівець знову повернувся в студію.

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